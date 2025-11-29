تعليق صادرات النفط من بحر قزوين بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - أعلن اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن نقل أكثر من واحد بالمئة من النفط العالمي، تعليق عملياته بعد تضرر إحدى نقاط الرسو في محطة نفط على البحر الأسود جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وأوضح الاتحاد أن نقطة الرسو 2 أصبحت غير صالحة للتشغيل، مشيرًا إلى أن النظام الأمني للطوارئ أغلق خطوط الأنابيب المرتبطة بالحادث، دون تسجيل أي تسرب نفطي أو إصابات بين الموظفين والمتعاقدين.

وأضاف البيان أن الاتحاد، الذي يصدّر النفط بشكل رئيسي من قازاخستان عبر روسيا وميناء البحر الأسود، ويشارك فيه شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتان، سيستأنف عمليات الشحن بمجرد التأكد من إزالة التهديدات من الطائرات المسيرة والزوارق غير المأهولة.