البابا لاون: قيام دولة فلسطينية هو "الحل الوحيد" للصراع مع إسرائيل

قال بابا الفاتيكان لاون، اليوم الأحد، إنّ الحل الوحيد للصراع الممتد منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يتضمّن إقامة دولة فلسطينية، مؤكّدًا بذلك موقف الفاتيكان الثابت من هذه القضية.

وأوضح البابا، الذي يعدّ أول أميركي يتولّى السدة البابوية، خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة العائدة من تركيا إلى لبنان: “نعلم جميعًا أن إسرائيل ما زالت لا تقبل بهذا الحل حتى الآن، لكننا نراه الحل الوحيد.”

وأضاف أنّ الفاتيكان يسعى لأن يكون “صوتًا وسيطًا” بين الجانبين لتعزيز التقارب وإيجاد حل عادل للجميع، مشددًا في الوقت ذاته على علاقات الصداقة مع إسرائيل.

ويأتي هذا الموقف فيما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لقيام دولة فلسطينية، رغم دعم الولايات المتحدة – أكبر حلفاء إسرائيل – لخطوة استقلال الفلسطينيين.

وأدلى البابا بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي قصير لم يتجاوز ثماني دقائق، خُصّص للحديث عن زيارته إلى تركيا، وهي أول رحلة خارجية له منذ انتخابه في مايو/أيار الماضي زعيمًا للكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1.4 مليار مؤمن حول العالم.

وقال البابا لاون إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملف الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، إلى جانب الحرب الروسية–الأوكرانية، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن لتركيا أن تقوم به في المساعدة على إنهاء النزاعات.

وخلال زيارته لأنقرة، كان البابا قد حذّر من أن مستقبل البشرية مهدّد بسبب تعدّد النزاعات العنيفة حول العالم، مندّدًا بالأعمال التي تُرتكب باسم الدين.

كما أشاد بتركيا بوصفها نموذجًا للتعايش بين الأديان، معتبرًا أنّ “الناس من مختلف الديانات قادرون على العيش بسلام، وهو نموذج نتطلّع لرؤيته في العالم كله.”

ويواصل البابا لاون زيارته للبنان حتى يوم الثلاثاء، قبل أن يعود إلى روما.