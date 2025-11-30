المناطيد تعطل الرحلات مجددًا في مطار فيلنيوس بلتوانيا

علم ليتوانيا
أوقف مطار فيلنيوس في ليتوانيا عملياته مؤقتًا اليوم الأحد بعد الاشتباه بوجود مناطيد في المجال الجوي للمطار، في أحدث حادثة ضمن سلسلة اضطرابات متكررة في قطاع الطيران بالبلاد.
وشهدت الأشهر الماضية اضطرابات في بعض مطارات أوروبا نتيجة دخول طائرات مسيرة، شملت مطارات كوبنهاجن وبروكسل، فيما أُغلق مطار فيلنيوس أكثر من 10 مرات منذ بداية أكتوبر.
واتهمت ليتوانيا مهربين بإطلاق مناطيد تستخدم في تهريب السجائر، ووجهت مسؤولية هذه الأفعال إلى رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، واصفة ما يحدث بأنه “هجوم متعدد الأساليب”.
وكانت ليتوانيا قد أغلقت في أكتوبر معبريها الحدوديّين مع روسيا البيضاء كرد على إطلاق المناطيد، قبل أن تعيد فتحهما الأسبوع الماضي بعد توقف انتهاكات المجال الجوي مؤقتًا.
