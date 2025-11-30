كازاخستان تطالب أوكرانيا بوقف الهجمات على محطة نفطية بعد توقف الصادرات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 09:52 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2025 9:18 مساءً

طالبت كازاخستان أوكرانيا اليوم الأحد بوقف الهجمات على محطة نفطية في البحر الأسود تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، بعد أن تسبب هجوم بزوارق مسيرة في توقف الصادرات وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للتحميل.

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الذي يضم مساهمين من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة، إنه أوقف عملياته بعد أن تضرر مرسى المحطة بشكل كبير بسبب الهجوم الأوكراني على منشآت روسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن هذه الهجمات تمثل ثالث سلسلة من الضربات على ما وصفتها “منشأة مدنية بالكامل تحميها قواعد القانون الدولي”، معتبرة أن ما حدث يضر بالعلاقات الثنائية بين قازاخستان وأوكرانيا، ومطالبة الأخيرة باتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبها، أكدت أوكرانيا أن هجماتها لم تكن موجهة ضد كازاخستان أو أي طرف ثالث، مشددة على أن الهدف كان الرد على “العدوان الروسي واسع النطاق” وحماية أراضيها.

ويشكل اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين نحو 80% من صادرات النفط الكازاخستاني، الذي بلغ 68.6 مليون طن العام الماضي، وتشكل هذه المنشآت جزءًا مهمًا من اقتصاد البلاد وعضويتها في تحالف أوبك+.