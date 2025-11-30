مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون يبحثون اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 نوفمبر 2025 09:52 مساءً - منذ 18 ثانية

عقد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون اليوم الأحد اجتماعاً في فلوريدا لمناقشة الخطوط العريضة لاتفاق سلام مع روسيا، في محادثات تهدف إلى تحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاجتماع يهدف إلى “فتح مسار للمضي قدماً لتكون أوكرانيا ذات سيادة ومستقلة ومزدهرة”، معرباً عن توقعه إحراز تقدم ملموس خلال اليوم.

وتأتي هذه المناقشات بعد نحو أسبوعين من المفاوضات التي بدأت بمبادرة أمريكية للسلام، والتي انتقدها البعض لكونها تصب في البداية في مصلحة روسيا. وتعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عند ترشحه للرئاسة بحل الصراع سريعاً، لكنه عبر عن إحباطه لعدم قدرته على تحقيق ذلك حتى الآن.

وشهد الاجتماع تغييرات في الوفد الأوكراني، حيث ترأسه كبير المفاوضين الجديد رستم أوميروف بعد استقالة رئيس الفريق السابق أندريه يرماك بسبب فضيحة فساد داخلية. وهنأ أوميروف الولايات المتحدة على دعمها قائلاً: “الولايات المتحدة تنصت إلينا، وتدعمنا، وتسير بجانبنا”.

وحضر الاجتماع أيضاً المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب، ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف مسؤولين روس هذا الأسبوع.

وفي ظل استمرار الهجمات الروسية على خطوط الطاقة الأوكرانية وتفاقم الأزمة الداخلية، شدد الرئيس زيلينسكي على رفض التوقيع على اتفاق “سيئ”، مؤكداً التزام بلاده بالدفاع عن مصالحها الوطنية.