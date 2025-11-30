تركيا: روسيا وأوكرانيا مستعدتان للسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن روسيا وأوكرانيا أصبحتا أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق سلام. وأوضح فيدان، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية نشرت اليوم الأحد "بعد أربع سنوات، أصبح الطرفان أكثر استعدادا للتوصل إلى السلام مقارنة بالسابق. لقد أدركا حجم المعاناة الإنسانية والدمار، وأدركا حدودهما وقدراتهما".

وأضاف فيدان أنه، وفقا لفهم تركيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح مستعدا الآن للموافقة على اتفاق سلام وفق شروط محددة، مؤكدا أن أنقرة نقلت هذا الموقف إلى الجانب الأوكراني.

وتابع فيدان قائلا إن تركيا شاركت "في بعض جوانب هذا الموقف".

وأكد وزير الخارجية التركي أن مقترح خطة السلام الذي تجري مناقشته حاليا ليس مهما فقط لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، "بل أيضا لإرساء استقرار دائم في عموم أوروبا".

وأضاف "في هذا السياق، ينبغي إمعان النظر في بنود معينة في الاتفاق تهدف إلى ضمان أمن أوروبا. وأرى فيها فرصة تاريخية لمنع المزيد من الهجمات".

واجتمع مفاوضون أميركيون وأوكرانيون، الأسبوع الماضي في جنيف، لمناقشة خطة السلام الأميركية لإنهاء الأزمة الحالية. بعد المباحثات، قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة.