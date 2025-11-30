ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، اجتماعا في فلوريدا مع وفد أوكراني لمناقشة خطة السلام الأميركية اليوم الأحد.

وقال روبيو في "هالانديل بيتش" بولاية فلوريدا، حيث تُجرى المحادثات "الأمر لا يقتصر على اتفاقيات السلام، بل يتعلق بتمهيد الطريق للمضي قدمًا بما يضمن سيادة أوكرانيا واستقلالها وازدهارها".

وتوقع روبيو أن تُسفر المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين عن "مزيد من التقدم" نحو اتفاق لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال روبيو "نتوقع إحراز المزيد من التقدم اليوم".

كانت هذه تفاصيل خبر روبيو يدلي بتصريح بشأن خطة السلام في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.