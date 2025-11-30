البابا يوكد دعمه لحلّ الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - قال البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إن خيار الدولتين يبقى "الحل الوحيد" لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك على متن الطائرة البابوية في طريقة من إسطنبول إلى بيروت.

وعقد بابا الفاتيكان مؤتمرا صحافيا على متن الطائرة، وهو تقليد دأب عليه أسلافه.

وقال البابا إن الفاتيكان "يدعم علنا، منذ سنوات، اقتراح الحل القائم على دولتين. نعلم جميعا أن إسرائيل لا تقبل به حتى الآن. لكننا نراه الحل الوحيد القادر على إنهاء النزاع الحالي".

وأوضح أنه أثار هذا الملف خلال لقائه الخميس في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الذي يوافق تماما على هذا الطرح"، مضيفا "لتركيا دور مهم تؤديه في هذه العملية".

يعترف الفاتيكان بدولة فلسطين منذ العام 2015، ويدعم حل الدولتين.

ومنذ انتخابه، عبّر ليو الرابع عشر عن تضامنه مع "أرض غزة الشهيدة" وندّد بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا اليوم الأحد أن الفاتيكان يحتفظ بعلاقات "صداقة" مع إسرائيل ويقترح نفسه وسيطا بين الطرفين.