الأرصاد الجوية: طقس خريفي متقلب ودرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية الى ان "طقسا خريفيا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع كتل هوائية باردة نسبيًا تؤدي الى انخفاض ب​درجات الحرارة​ والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يستقر ظهر يوم غد الإثنين مع أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الإثنين غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق، تنشط الرياح أحياناً، يستقر الطقس اعتباراً من الظهر ويتحول ليلاً الى قليل الغيوم".

واوضحت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات".

واضافت ان "طقس الأربعاء غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة".

وذكرت ان "طقس الخميس غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية".