"تاتش": نعمل لتنفيذ الخطة الشاملة الموضوعة لاستيعاب الضغط المتوقَع تزامنًا مع زيارة البابا

أعلنت شركة "​تاتش​" في بيان، "استقرار شبكتها وجودة الخدمة لديها، في ظلّ الضّغط الحاصل جرّاء التحضيرات القائمة لاستقبال ​البابا لاوون الرابع عشر​".

وأكّدت أنّ "فرقها التقنيّة تعمل بنجاح لتنفيذ الخطّة الشّاملة في اليومين المقبلين، الّتي وضعتها الشّركة لاستيعاب الضّغط المتوقَّع، وعملت عليها منذ إعلان موعد الزّيارة"، مشدّدةً على أنّ "كلّ فرقها التقنيّة ستبقى على أهبّ الاستعداد، لضمان استقرار خدمة شبكتها بالمستوى المطلوب، لتمكين كلّ المواطنين اللّبنانيّين من مشاركة تفاصيل هذه الزّيارة عبر استخدام شبكتها".

وأشارت الشّركة إلى "أنّها وبمناسبة هذه الزّيارة التاريخيّة، استبدلت اسم شبكتها الّتي تظهر على شاشات الهواتف الخليوية لحاملي خطوطها، برسالة ترحيبيّة بالبابا: Welcome Pope Leo".