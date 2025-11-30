أعلنت شركة "تاتش" في بيان، "استقرار شبكتها وجودة الخدمة لديها، في ظلّ الضّغط الحاصل جرّاء التحضيرات القائمة لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر".
وأكّدت أنّ "فرقها التقنيّة تعمل بنجاح لتنفيذ الخطّة الشّاملة في اليومين المقبلين، الّتي وضعتها الشّركة لاستيعاب الضّغط المتوقَّع، وعملت عليها منذ إعلان موعد الزّيارة"، مشدّدةً على أنّ "كلّ فرقها التقنيّة ستبقى على أهبّ الاستعداد، لضمان استقرار خدمة شبكتها بالمستوى المطلوب، لتمكين كلّ المواطنين اللّبنانيّين من مشاركة تفاصيل هذه الزّيارة عبر استخدام شبكتها".
وأشارت الشّركة إلى "أنّها وبمناسبة هذه الزّيارة التاريخيّة، استبدلت اسم شبكتها الّتي تظهر على شاشات الهواتف الخليوية لحاملي خطوطها، برسالة ترحيبيّة بالبابا: Welcome Pope Leo".
كانت هذه تفاصيل خبر "تاتش": نعمل لتنفيذ الخطة الشاملة الموضوعة لاستيعاب الضغط المتوقَع تزامنًا مع زيارة البابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.