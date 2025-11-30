يونان: زيارة البابا لاوون ستمنحنا نفحة رجاء وعلى المسيحيين أن يكونوا فعلًا متحدين

لفت بطريرك السّريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، إلى أنّ "زيارة البابا لاوون الرابع عشر ستمنحنا نفحةً من الرّجاء، وبشكل خاص للشّبيبة، فيما هناك مَن يستغل الدّين لأهداف سياسيّة وطائفيّة".

وأكّد في تصريح لقناة الـ"MTV"، أنّ "النّهضة الرّوحيّة بين المسيحيّين يجب أن تكون بالسّعي إلى الوحدة الصّادقة فيما بينهم أوّلًا، ثمّ بينهم وبين الآخرين"، مشدّدًا على أنّ "المسيحيّين يلعبون دورًا كبيرًا في نهضة لبنان روحيًّا سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، وعندما يكونون موحَّدين كلّهم مع بعضهم البعض يمكنهم أن يؤثّروا في الوطن بأكمله".

وأشار البطريرك يونان إلى أنّ "لبنان بلد حضاري لكن طابعه طائفي منذ تكوينه، وهذه الطّائفيّة يجب أن تكون لخير الوطن، وعلى المسيحيّين أن يكونوا فعلًا متحدين مع بعضهم البعض، لإعطاء المثال الصّالح للآخرين".