زياد بارود: زيارة البابا مهمّة جدًّا للبنان والأزمة التي نمرّ بها هي أزمة تنفيذ

اشار الوزير السابق زياد بارود في حديث لـ "mtv"، الى ان ​زيارة البابا​ لاوون الرابع عشر مهمّة جدًّا للبنان، والأزمة التي نمرّ بها هي أزمة تنفيذ إذ لدينا خارطة طريق لكنّنا لم نُطبِّقها.

