ميقاتي عن زيارة البابا: رسالة أمل بأن لبنان سينهض من جديد

اشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ الى انه "قبل زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الى ​لبنان​، كنت اسأل في قرارة نفسي لماذا اختار لبنان بين اول زيارتين يقوم بهما الى الخارج منذ بدء حبريته، وقد جاءني الجواب اليوم عبر الخطاب الذي القاه في القصر الجمهوري، لا سيما تشديده على عيش اللبنانيين معا في وَﺣﺪة وﺷﺮﻛﺔ وعلى المصالحة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮك".

وثمن ميقاتي في بيان، ما قاله ايضا عن المجتمع المدني "النابض ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة، الغني ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات، وبالشباب القادرين ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺒّﺮوا ﻋﻦ أﺣﻼم وآﻣﺎل ﺑﻠﺪ ﺑﺄكمله". ورأى أن "زيارة قداسته الى لبنان في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه تشكل رسالة امل وثقة بأن لبنان سينهض من جديد، وبأن المحنة التي يعانيها الشعب اللبناني ستزول باذن الله. وانني على ثقة بأن المشهد الوطني الجامع في القصر الجمهوري، بدعوة من فخامة الرئيس جوزاف عون، عبّر افضل صورة عن القيم والاسس التي نتمسك بها جميعا في وطن واحد لجميع ابنائه مهما اختلفت الرؤى والمقاربات".

وختم ميقاتي: "مبروك للبنان هذه الزيارة، وعسى ان تكون اشارة الانطلاق الى مرحلة من الاستقرار والتعافي".