فيدان: التهديد الأمني الأبرز في المنطقة يتمثل في سياسات اسرائيل وهجماتها على غزة ولبنان وإيران وقطر

اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "التهديد الأمني الأبرز في المنطقة يتمثل في السياسات التوسعية للكيان الإسرائيلي، وهجمات الكيان على غزة وفلسطين ولبنان وإيران وقطر كشفت هذه الحقيقة بوضوح".

والتقى فيدان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت مصادر دبلوماسية للأناضول إن فيدان التقى بزشكيان في طهران على هامش زيارة العمل التي يقوم بها إلى إيران.

كما التقى فيدان في إطار الزيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في طهران.

وفي وقت سابق الأحد، وصل فيدان طهران في إطار زيارة عمل والتقى نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وكان قد قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال استقباله فيدان إننا "نؤكد ضرورة توسيع التعاون الثنائي".