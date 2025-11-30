ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 146 قتيلًا

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الّذي نشب في مجمع سكني في ​هونغ كونغ​ في 26 الحالي، إلى 146 شخصًا.

وأشارت مسؤولة الوحدة التابعة للشّرطة تسانغ شوك-ين، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ مسؤولين في "وحدة تحديد هويّات ضحايا الكوارث" عثروا على مزيد من الجثث لدى توسيع شعاع بحثهم في ثلاثة أبراج أخرى في مجمع "وانغ فوك كورت"، الّذي شهد الحريق الأكثر فتكًا في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980. ولفتت إلى أنّه "لا يمكننا استبعاد وجود مزيد من القتلى"، لافتةً إلى أنّه "لا يمكننا استبعاد وجود مزيد من القتلى".

وكانت قد أوقفت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ، 11 شخصًا على خلفيّة الحريق، ثلاثة منهم أوقفتهم الشّرطة بتهمة القتل غير العمد.