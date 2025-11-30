ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الّذي نشب في مجمع سكني في هونغ كونغ في 26 الحالي، إلى 146 شخصًا.
وأشارت مسؤولة الوحدة التابعة للشّرطة تسانغ شوك-ين، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ مسؤولين في "وحدة تحديد هويّات ضحايا الكوارث" عثروا على مزيد من الجثث لدى توسيع شعاع بحثهم في ثلاثة أبراج أخرى في مجمع "وانغ فوك كورت"، الّذي شهد الحريق الأكثر فتكًا في أي مبنى سكني في العالم منذ العام 1980. ولفتت إلى أنّه "لا يمكننا استبعاد وجود مزيد من القتلى"، لافتةً إلى أنّه "لا يمكننا استبعاد وجود مزيد من القتلى".
وكانت قد أوقفت هيئة مكافحة الفساد في هونغ كونغ، 11 شخصًا على خلفيّة الحريق، ثلاثة منهم أوقفتهم الشّرطة بتهمة القتل غير العمد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المجمع السكني في هونغ كونغ إلى 146 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.