روبيو: المحادثات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت مثمرة جدا لكن هناك حاجة لمزيد من العمل

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان "المحادثات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت مثمرة جدا"، مشيرا إلى أن مزيدا من العمل يبقى ضروريا لوقف الحرب التي تشنّها روسيا.

وأضاف روبيو للصحافيين "عقدنا جلسة أخرى مثمرة جدا، بناء على ما تحقق في جنيف وما جرى هذا الأسبوع. لكن لا يزال هناك مزيد من العمل يجب القيام به".

ومن جهته، أشاد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الذي يترأس وفد كييف، بالمفاوضات، واصفا إياها بأنها كانت "مثمرة وناجحة".

وفي وقت سابق اليوم٬ بدأ الاجتماع الأميركي - الأوكراني في فلوريدا بشأن خطة السلام، بين المفاوضين الأوكرانيين برئاسة رستم عمروف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يرافقه ستيف وتيكوف، المبعوث الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب.