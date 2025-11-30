مطار فيلنيوس في ليتوانيا أوقف عملياته موقتا بسبب الاشتباه في وجود مناطيد في مجاله الجوي

اعلن ​مطار فيلنيوس​ في ليتوانيا اليوم الأحد انه "أوقف عملياته موقتا بسبب الاشتباه في وجود مناطيد في مجاله الجوي"، في واقعة هي الأحدث ضمن سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها الرحلات الجوية في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق.

وشهد قطاع الطيران الأوروبي اضطرابات متكررة خلال الأشهر الماضية بسبب دخول طائرات مسيرة المجال الجوي لمطارات منها كوبنهاجن وبروكسل. وأغلق مطار فيلنيوس 10 مرات على الأقل منذ أوائل تشرين الأول.

وأغلقت ليتوانيا في تشرين الأول معبريها على الحدود مع روسيا البيضاء ردا على إطلاق مناطيد التهريب لكنها أعادت فتحهما الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن انتهاكات المجال الجوي توقفت.