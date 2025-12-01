ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات) بدأت سوريا إعادة تدوير أكثر من 50 ألف متر مكعب من الأنقاض، وتحويلها إلى مواد معدة للاستخدام في المرافق العامة في محافظة حلب بشمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية أمس، ببدء مشروع ترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها في محافظة حلب، بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكتب حلب وإدلب، وعدد من الشخصيات الرسمية، ويهدف المشروع إلى توريد معدات وآليات ثقيلة وتوسيع معمل تدوير الأنقاض في الراموسة وأيضاً تركيب 22 محولاً كهربائياً يغطي أكثر من 100 ألف نسمة، ومد شبكة كهرباء تتجاوز 50 كيلومتراً وصيانة للشبكات في عدد من أحياء حلب الشرقية.

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تبدأ تدوير الأنقاض لدعم مشروعات إعادة الإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.