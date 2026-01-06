20 شاحنة إغاثية سعودية تصل مديرية العبر بمحافظة حضرموت

وتحمل الشاحنات على متنها سلالًا غذائية متنوعة، وتمورًا، وحقائب إيوائية، وخيامًا، تستهدف الأسر الأشد احتياجًا لتخفيف معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم وسط الظروف الإنسانية الصعبة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، دعمًا وإسنادًا للشعب اليمني الشقيق.
