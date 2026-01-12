إيران: مستعدون للحرب وللحوار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، انتقادات لاذعة لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاحتجاجات في إيران، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد بلاده لكل من الحرب والحوار. وقال عراقجي خلال مؤتمر لسفراء الدول بطهران إن تصريحات ترامب تدخلت في الشؤون الداخلية الإيرانية، وإن التهديدات الأميركية حول الاحتجاجات أسهمت في تصعيد العنف، مؤكداً أن واشنطن وتل أبيب تعملان على تأجيج الوضع.

وأضاف أن جماعات إرهابية مسلحة انخرطت ضمن صفوف المتظاهرين، وأن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار من الخلف بهدف رفع أعداد الضحايا، معتمدة على دعم جهات خارجية، بما فيها الموساد، لتأجيج العنف. ورأى أن معظم القتلى في المظاهرات سقطوا نتيجة هذه الهجمات، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الأحداث بهدوء نسبي.

في الوقت نفسه، أكد عراقجي أن الحكومة بدأت محادثات مع المعنيين بالاحتجاجات، واتخذت خطوات وإصلاحات تنفيذية، مع الإعلان عن عودة الإنترنت قريباً إلى السفارات والوزارات، بعد انقطاع دام أكثر من 84 ساعة وفق شركة "نتبلوكس".

وكان ترامب أعلن أنه يعتزم التواصل مع إيلون ماسك لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران، في ظل استمرار انقطاع الشبكة، ملوّحاً بالخيار العسكري إذا اقتضت الظروف، لكنه أشار أيضاً إلى أن طهران تواصلت مع واشنطن لبحث إمكانية التفاوض بعد تهديداته.

وتأتي هذه التصريحات وسط احتجاجات مستمرة منذ 28 ديسمبر الماضي، بدأت على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتطورت لاحقاً لتشمل مطالب سياسية ضد النظام الحاكم، مع استمرار التصعيد في التهديدات والردود بين إيران والولايات المتحدة.