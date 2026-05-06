أميركا: عاصفة ثلجية تضرب كولورادو وتعرقل الحركة

ابوظبي - سيف اليزيد - ازدادت حدة عاصفة ثلجية متأخرة في الربيع على مناطق من ولاية كولورادو الأميركية، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق المدارس وتأخير الرحلات الجوية، مُحدثة ظروفا موحلة تعرقل حركة تنقل المسافرين.

ومن المتوقع أن تضعف العاصفة، التي اجتاحت جبال روكي وامتدت إلى السهول العليا أمس الثلاثاء، قبل انحسارها بعد ظهر اليوم الأربعاء، ولكن ليس قبل أن تخلف كميات من الثلوج الكثيفة والرطبة في المرتفعات العالية.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بأن تحذيرا من عاصفة شتوية لا يزال ساري المفعول حتى فترة ما بعد الظهر، مع توقعات بتساقط كميات إضافية من الثلوج تتراوح بين 2 و4 بوصات (5 إلى 10 سنتيمترات) في فورت كولينز، وبولدر، ومنطقة دنفر الكبرى، وكاسل روك.