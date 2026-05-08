باكستان: نرحب باحتمال اتفاق واشنطن وطهران ولا معلومات عن مكان التوقيع

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أنها لا تملك معلومات بشأن مكان توقيع أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة أنها ترحب بالأنباء المتداولة حول احتمال التوصل إلى اتفاق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن دورها كوسيط يفرض عدم الكشف عن تفاصيل قد تمس ثقة أي من الطرفين.

وأضافت أنها لا تعلم ما إذا كان التوقيع قريبًا أو بعيدًا، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل الحذر بشأن مسار المفاوضات. كما لفتت إلى أنه في حال اختيار إسلام آباد موقعًا للتوقيع، فسيكون ذلك مصدر فخر لباكستان.

