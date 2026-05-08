إيران: الحل الوحيد لمضيق هرمز هو إنهاء الحرب نهائياً ورفع الحصار البحري

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رداً على مشروع قرار مقدم من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول العربية بشأن مضيق هرمز، إن الحل الوحيد الممكن لمضيق هرمز هو إنهاء الحرب نهائياً، ورفع الحصار البحري، واستعادة الملاحة الطبيعية، بحسب ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وأضاف في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة: "تصرفات الولايات المتحدة تتعارض بشكل واضح مع أهدافها المعلنة، ولم تُسفر إلا عن تصعيد التوترات وتعميق عدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد قائلاً: "موقف إيران واضح. الحل الوحيد الممكن في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب بشكل دائم، ورفع الحصار البحري، واستعادة الملاحة الطبيعية. في المقابل، تُقدم الولايات المتحدة، تحت غطاء (حرية الملاحة)، مشروع قرار معيباً وذا دوافع سياسية في مجلس الأمن، وذلك لخدمة أجندتها السياسية وإضفاء الشرعية على أعمال غير قانونية، بدلاً من حل الأزمة".

ووصف إيرواني مشروع القرار قائلاً: "لا يسعى مشروع القرار هذا إلى دعم الملاحة الدولية. إن الغرض الحقيقي من هذا المشروع هو إضفاء الشرعية على الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني".

وأضاف: "يتجاهل مشروع القرار أيضاً السبب الجذري للوضع الراهن، ألا وهو العدوان العسكري غير القانوني واستخدام القوة من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة إن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة للحرب غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط 2026.

المصدر : BBC عربية