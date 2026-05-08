الإمارات تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية وسط تصاعد التوتر الإقليمي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة قالت إنها انطلقت من إيران، في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية "تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، من دون أن توضح حجم الأضرار أو المواقع المستهدفة.

ويأتي ذلك بعد أيام من تعرض الإمارات لهجمات مشابهة، الاثنين والثلاثاء، نُسبت أيضاً إلى إيران، وأسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص إثر استهداف منطقة نفطية في إمارة الفجيرة.

المصدر : عرب 48

