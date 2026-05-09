"الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في نيسان الماضي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في نيسان/ ابريل الماضي للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفاد بيان صادر عن "الفاو" نقلته وكالات أنباء عالمية، بأن متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، بلغ 130.7 نقطة في نيسان، بارتفاع بنسبة 1.6% عن مستواه المعدل في آذار/ مارس الماضي، مع صعود أسعار الزيوت على وجه الخصوص.

ولفت البيان إلى أن "مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زاد بنسبة 0.4% خلال أبريل مقارنة بالعام الماضي".

كما شملت سلسلة الارتفاعات، وفق البيان، "أسعار القمح العالمية بنسبة 0.8%، واللحوم بنسبة 6.4 %"، لافتا إلى أن المزارعين باتوا يتجهون إلى زراعة محاصيل أقل اعتمادا على الأسمدة في ظل ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن أسواق الحبوب ما زالت تتمتع "بوفرة في الإمدادات"، محذرا من حالة من "عدم اليقين تلوح في الأفق".

وشهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا كبيرا بسبب تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، خاصة أن ثلث تجارة الأسمدة يمر عبر مضيق هرمز المضطرب أمنيا.

وفي تقرير منفصل، رفعت "الفاو" تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف إلى رقم قياسي بلغ 3.040 مليار طن، بزيادة بنسبة 6% عن المستويات المسجلة قبل عام.

