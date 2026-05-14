«التعاون الإسلامي» تدعو إيران إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بمبادئ حسن الجوار

ابوظبي - سيف اليزيد - جدة (الاتحاد)

دعت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، إيران إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، بشدة إقدام عناصر من الحرس الثوري الإيراني على التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، مما تسبب في إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وذلك في انتهاك صارخ لسيادة وأمن دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي إيران إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والالتزام بمبادئ حسن الجوار، مجددة التأكيد على تضامنها التام مع دولة الكويت ووقوفها معها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.