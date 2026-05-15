ترامب يلتقي شي في مجمع "تشونجنانهاي" باليوم الأخير من زيارته إلى بكين

ابوظبي - سيف اليزيد - زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجمع تشونجنانهاي القيادي السري في الصين اليوم الجمعة، في اليوم الأخير من زيارته إلى بكين.

وأظهرت الصور ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج وهما يتصافحان في حديقة المجمع السكني والمكتبي في قلب المدينة.

وشمل جدول الأعمال محادثات على مائدة شاي، أعقب ذلك مأدبة غداء عمل ومن المقرر أن يغادر ترامب الصين متوجها إلى الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.

يشار إلى أن زيارات الزعماء الأجانب إلى مجمع تشونجنانهاي القيادي السري وهو حديقة إمبراطورية سابقة، تقع بجوار ما تعرف بـ"المدينة المحرمة" المشهورة، نادرة نسبيا.