الولايات المتحدة تعزز إجراءاتها الصحية بعد إصابة مواطن أميركي بـ"إيبولا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستعزز إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس إيبولا، بما في ذلك فحص المسافرين القادمين من المناطق المتضررة وتعليق خدمة التأشيرات لبعض البلدان مؤقتاً.

وتأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي)، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية نتيجة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكشف ساتيش بيلاي، مدير الاستجابة لحوادث إيبولا في منظمة الصحة العالمية، للصحفيين، بأن مواطناً أميركياً أصيب بالفيروس أثناء عمله في الكونغو الديموقراطية.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، أن تقييمها للخطر المباشر على الشعب الأميركي "منخفض"، مشيرة إلى امكانية تعديل إجراءات الوقاية في حال توفر معلومات إضافية.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "قلقه" بشأن تفشي الفيروس، لكنه أضاف "أعتقد أنه محصور حالياً في إفريقيا".