هجوم جوي بصواريخ وطائرات مسيرة يستهدف كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون إن روسيا شنت هجوما مكثفا على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأحد بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أدى إلى ​إلحاق أضرار بمباني ومقتل شخص واحد على الأقل.

وقال فيتالي ​كليتشكو، ‌رئيس بلدية كييف، على ⁠تيليجرام إن ​شخصا لقي حتفه بعد قصف مبنى سكني من تسعة طوابق في منطقة شيفتشينكو بوسط المدينة. وأضاف أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد النيران في المكان.

وفي الحي نفسه، ‌قال كليتشكو إن عدة أشخاص حوصروا داخل ملجأ ‌من الغارات الجوية. وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة إن ​المزيد من الأشخاص يعتقد أنهم عالقون داخل ملجأ في مركز تجاري في شيفتشينكو.

ووفقا للإدارة العسكرية للمدينة، أصيب 20 شخصا في الهجوم الذي وقع خلال الليل.

وقال الحاكم ميكولا كالاشنيك إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا ‌في منطقة كييف الكبرى.

حذر الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي أمس السبت من أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا.