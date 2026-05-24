الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وسطاء قولهم، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة 60 يوماً، في إطار جهود لخفض التوتر في المنطقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاتفاق المحتمل قد يتضمن خطوات تدريجية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، بالتوازي مع ترتيبات أمنية واقتصادية بين الجانبين.

كما أشارت التقارير إلى أن واشنطن قد تتجه إلى تخفيف القيود المفروضة على بعض الموانئ الإيرانية، مقابل التقدم في إعادة فتح المضيق بشكل تدريجي.

وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن الولايات المتحدة قد توافق أيضاً على تخفيف جزئي لبعض العقوبات المفروضة على إيران، ضمن إطار تفاهم أوسع مرتبط بوقف التصعيد.

وفي سياق متصل، قال الجيش الباكستاني، إن المفاوضات التي جرت خلال آخر 24 ساعة أحرزت تقدماً "مشجعاً" نحو التوصل إلى تفاهم نهائي، مشيرًا إلى أن رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير اختتم زيارة رسمية قصيرة إلى إيران وصفت بأنها "مثمرة للغاية".

بدوره، ذكر التلفزيون الإيراني ​الرسمي أن كبير ‌المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى ​الإسلامي محمد ​باقر قاليباف أبلغ قائد ⁠الجيش الباكستاني ​عاصم منير خلال ​اجتماع في طهران اليوم السبت بأن إيران ​لن تتنازل ​عن حقوق أمتها وبلدها.

وأضاف ‌أن ⁠القوات المسلحة الإيرانية أعادت بناء قدراتها خلال ​وقف ​إطلاق ⁠النار، وأن الولايات المتحدة ​إذا "استأنفت الحرب ​بحماقة"، ⁠فإن العواقب ستكون "أكثر دمارا".

وأكدت مصادر لوكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، أنه رغم حل بعض الخلافات مع الولايات المتحدة، "لا يمكن القول إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا"، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى "السلوك المتناقض" لواشنطن.

