العليمي: الدعم السعودي النفطي يخفف معاناة الشعب اليمني ويعزز الاستقرار

أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن دعم المملكة الجديد لبلاده بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، يجسد مجددًا موقفها المشرف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية والتزامها القوي بدعم تطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية. وأعرب عن عظيم الشكر والتقدير للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا على منحة المشتقات النفطية الجديدة الموجهة لتشغيل محطات الكهرباء والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. كما ثمنت الحكومة اليمنية التوجيهات الكريمة لقيادة المملكة، بتقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأكدت الحكومة -في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين البلدين ويعكس حرص قيادة المملكة على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.



