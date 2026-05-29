حزب الله يعلن استهداف آليات ومواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله، اليوم الخميس، 28 مايو 2026، تنفيذ ثلاث عمليات ضد مواقع وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقالت في بيان إن هذه العمليات جاءت "دفاعًا عن لبنان وشعبه" وردًا على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

وذكرت، في بيانات متتالية، أن مقاتليها استهدفوا عند الساعة 00:30 تجمّعًا لآليات الجيش الإسرائيلي قرب الصالة في بلدة القصير برشقة صاروخية، ثم استهدفوا عند الساعة 04:30 مبنى تتموضع فيه قيادة سريّة المدرعات قرب الخزّان في بلدة زوطر الشرقية بصاروخ ثقيل، قبل أن يعلنوا عند الساعة 08:45 استهداف آلية "نميرا" في بلدة القنطرة بواسطة محلّقة انقضاضية من نوع "أبابيل"، مؤكدين تحقيق إصابة مباشرة.

المصدر : عرب 48

