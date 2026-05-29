بانتظار موافقة ترامب.. اتفاق أميركي إيراني على تمديد وقف النار 60 يومًا

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق على مذكرة تفاهم، تشمل التوصل إلى صيغة لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب إطلاق مسار لمفاوضات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب المصادر، فإن مذكرة التفاهم تتضمن التزامًا إيرانيًا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، في إطار تفاهمات أوسع تهدف إلى خفض التصعيد بين الجانبين.

وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمنح بعد موافقته النهائية على الاتفاق، حيث طلب مهلة تمتد لبضعة أيام لدراسة بنوده قبل اتخاذ القرار.

كما أوضحت المصادر أن الاتفاق المقترح ينص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة، مع رفع الحصار البحري الأميركي عن إيران بشكل متزامن مع استئناف حركة الملاحة التجارية.

وبحسب "أكسيوس"، فإن المفاوضات بين الجانبين تركزت أيضًا على ترتيبات أمنية وسياسية تهدف إلى تثبيت التهدئة خلال الفترة المقبلة، بانتظار القرار النهائي من الإدارة الأميركية.

المصدر : وكالات