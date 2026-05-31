الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهند تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات الطائرات لمدة أسبوعين بدءا من أول يونيو.
وذكرت الحكومة الهندية في بيان أن الرسوم على صادرات البنزين تحددت عند 1.5 روبية (0.0158 دولار) للتر الواحد، في حين تحددت الرسوم على الديزل عند 13.5 روبية للتر الواحد. أما رسوم التصدير على وقود الطائرات فتحددت عند 9.5 روبية للتر الواحد.
وتجري مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، وتستند إلى متوسط الأسعار الدولية للنفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات خلال
الفترة منذ المراجعة الأحدث.