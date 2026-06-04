روسيا.. هجمات بمسيَّرات أوكرانية على سانت بطرسبرغ تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قالت السلطات الروسية إن مدينة سانت بطرسبرغ الروسية تعرضت أمس لهجوم واسع بطائرات مسيَّرة أوكرانية استهدف منشآت للبنية التحتية والطاقة، بالتزامن مع انطلاق أعمال منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي»، في تصعيد أمني لافت، طال إحدى أهم المدن الروسية، وأبرز الفعاليات الاقتصادية السنوية في البلاد.

وقالت السلطات الروسية في بيان: «إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لعشرات الطائرات المسيَّرة التي استهدفت المدينة وإقليم لينينغراد».

وأضافت أنها فرضت قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في مطار «بولكوفو» الدولي، وأرجأت أو ألغت عدداً من الرحلات الجوية كإجراء احترازي عقب الهجمات التي استهدفت المدينة وضواحيها.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن «القوات الأوكرانية نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت منشآت تخدم المجهود العسكري الروسي».