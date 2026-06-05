"الصحة العالمية" تعلن خطة لمكافحة إيبولا

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المدير ​العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ⁠اليوم الجمعة، عن خطة لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية ‌احتواء تفشي المرض. مدة الخطة ​ستة أشهر وهي ​بقيمة ‌580 مليون ⁠دولار أميركي.

وفي ‌أثناء إعلانه عن خطة مشتركة ​مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من يونيو إلى ‌نوفمبر، قال غيبريسوس "نحن لا نبدأ من الصفر، فهذه ​الخطة ‌تستند ⁠إلى ‌تفشي المرض ‌في الماضي وحالات ⁠الطوارئ الصحية السابقة".

وأضاف "يتطلب ​احتواء فيروس إيبولا التزاما سياسيا وتمويلا مستداما وثقة في إشراك المجتمعات المحلية".

وأظهرت بيانات حكومية، صادرة أمس الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 381 حالة.