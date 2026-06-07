أوكرانيا: الصناعة العسكرية تدعم نمو الاقتصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، اليوم السبت، أن بلاده تعتبر الصناعات العسكرية مصدرا مستداما للنمو الاقتصادي.

وأضاف مارشينكو في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقد في ريجا عاصمة لاتفيا "رفع الطلب الذي أوجدناه في أوكرانيا القطاع الاقتصادي الذي يشهد طفرة حاليا. لذلك، فهو جزء مهم للغاية من مستقبلنا".

وقال إن المفتاح الآن هو تعزيز القطاع الصناعي وتزويده بقدرات التطوير وفتح إمكاناته العسكرية أمام سوق أوسع. وتواجه أوكرانيا من أجل هذه الغاية قرارا بشأن السماح بتصدير المنتجات العسكرية.

وبحسب مارشينكو، فالتوسع في هذه الإمكانية والاستفادة منها يمكن أن يحقق ما يتجاوز مجرد إحراز تقدم في المعدات العسكرية والأسلحة.

وأضاف المسؤول الأوكراني "أعتقد أن هذه التطورات يمكن أن تساعد في خلق بيئة مدنية طبيعية بعد الحرب. لأن بعض المنتجات التي نستخدمها حاليا في أغراض عسكرية يمكن أن تستخدم أيضا في أغراض مدنية".

ووبات ينظر إلى أوكرانيا باعتبارها رائدة عالمية في صناعة الطائرات المسيرة.

وفي الوقت نفسه تأمل الحكومة في كييف في تتلقى أول دفعة من قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (105,5 مليار دولار أميركي) خلال الشهر الجاري، ستستخدم لأغراض الدفاع أيضا.