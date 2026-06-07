الأغذية العالمي: الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن ملايين الأشخاص يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويتم دفعهم في بعض الحالات على مواجهة الجوع الحاد بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكشف تقرير جديد لبرنامج الأغذية العالمي صدر اليوم الجمعة، ويستعرض تأثير الأزمة على بعض البلدان الأكثر ضعفا في العالم، أن 2.5 مليون شخص إضافي في الصومال، و1.3 مليون في سريلانكا، و2.3 مليون في أفغانستان "يكافحون لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وفي بعض الحالات، يدفعهم ذلك إلى الجوع الحاد بسبب الأزمة".

وقال مدير خدمة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور، إن الإنذارات المبكرة لا تهم إلا "إذا تحرك العالم بناء عليها".

وأضاف باور: "لقد حذرنا من أن هذه الأزمة قد تدفع ملايين من الأشخاص إلى الجوع، والآن نشهد ذلك يحدث بالفعل، وفي كثير من الحالات، تكون الأسر الأشد فقرًا في العالم، حتى تلك البعيدة عن بؤرة الأزمة الأكثر تضررًا."

وتابع، من المتوقع أن تتفاقم التداعيات المدمرة للحرب خلال الأشهر المقبلة، حتى لو تراجعت حدة الأزمة في الشرق الأوسط.

وفي شهر آذار، توقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه 45 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث يقول برنامج الأغذية العالمي، إن هذا السيناريو بدأ يتحقق حاليًا.

المصدر : وكالات