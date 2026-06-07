واشنطن: تجسس إسرائيل على المفاوضات الأمريكية الإيرانية تجاوز الحدود

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وتقارير استخباراتية، مساء السبت، أن إسرائيل كثفت خلال الفترة الأخيرة جهودها الاستخباراتية للحصول على معلومات تتعلق بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لمعرفة توجهات الإدارة الأمريكية واستراتيجيتها التفاوضية.

وبحسب المسؤولين، فإن أنشطة جمع المعلومات الإسرائيلية تجاوزت ما وصفوه بـ"الحدود المقبولة"، وشملت محاولات تنصت ومتابعة لمسؤولين أمريكيين، من بينهم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بهدف الاطلاع على تفاصيل الموقف الأمريكي في المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن أسلوب إسرائيل في جمع المعلومات الاستخباراتية أصبح "غير منضبط بشكل غير مسبوق"، مشيراً إلى تصاعد النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي بصورة تفوق ما تقوم به دول حليفة أخرى، بل وحتى بعض الدول المصنفة كخصوم للولايات المتحدة.

وأضافت نيويورك تايمز أن المسؤولين الأمريكيين ينظرون بقلق إلى هذه التحركات، التي تركز بشكل أساسي على استكشاف استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الملف الإيراني ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين.



المصدر : وكالات