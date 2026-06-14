باكستان تعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام بين إيران وأميركا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء اليوم الجمعة، 12 يونيو 2026، أنه تم التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاقية السلام بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، في خطوة وصفها بأنها تقرب الأطراف من إنهاء الخلافات القائمة.

وقال شريف إن بلاده تعمل عن كثب مع كل من الولايات المتحدة وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق واستكمال الخطوات المقبلة اللازمة لإقراره.

وأضاف أن فرص التوصل إلى السلام باتت أكبر من أي وقت مضى، مؤكداً أن "السلام لم يكن قريباً كما هو الآن"، في إشارة إلى التقدم المحرز في المفاوضات بين الجانبين.

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ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا، وما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل إلى اتفاق لا يمت للحقيقة بصلة"، واعتبر أن "الإيرانيون يفتقرون إلى النزاهة في التعامل ولا يوجد لديهم ما يسمى التعامل بحسن نية".

يأتي ذلك بعدما قال الإعلام الرسمي الإيراني، الجمعة، إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز، بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يُعمل عليها مع الولايات المتحدة. وأوردت وكالة "إرنا"، أن "إيران لا تقدم في هذا النصّ أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي" على إيران.

وأوردت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مسؤولة، أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل لاتفاق قد يتم توقيعه في مدينة جنيف يوم الأحد المقبل، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة السبع في الأسبوع ذاته؛ فيما نقلت الوكالة عن مسؤول في المجموعة الإشارة إلى أن الاتفاق، سيكون على الأرجح في إطار مذكرة تفاهم، وليس اتفاقا نهائيا.

المصدر : وكالات