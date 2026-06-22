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"الداخلية القطرية": 54 مصاباً و 18 مفقوداً في الحادث الذي وقع بأحد المصانع بـ" رأس لفان"

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"الداخلية القطرية": 54 مصاباً و 18 مفقوداً في الحادث الذي وقع بأحد المصانع بـ" رأس لفان"

ابوظبي - سيف اليزيد -  أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن عدد المصابين في الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، مساء أمس، بلغ 54 شخصاً.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة توضيحها في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد ذكرت في وقت سابق بأن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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