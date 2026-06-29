لماذا قطعت بوركينا فاسو علاقاتها مع فرنسا؟

وتتهم واغادوغو باريس بـ«التحريض المستمر ضد مصالح البلاد، والسعي وراء طموحات استعمارية جديدة، وتقديم دعم نشط لشبكات تخريبية وإرهابية». وتؤكد حكومة بوركينا فاسو أن هذه القطيعة مع فرنسا «تستهدف حصرا العلاقات على الدبلوماسية» ولا تمس «الروابط التاريخية بين الشعبين».
من جانبها، وصفت فرنسا القرار بأنه «عدائي ولا أساس له من الصحة»، معتبرة أنه «يجسد الانزلاق المقلق لسلطات بوركينا فاسو»، وأضافت أن «الإجراءات المتبادلة اللازمة هي قيد الدراسة حاليًا».
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