فلسطين: مخطط الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية جريمة حرب

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المخطط الاستيطاني الإسرائيلي الهادف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق المصنفة «أ» بالضفة الغربية المحتلة، بأنه «جريمة حرب ممنهجة».

وقالت الخارجية في بيان: إن «المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف استيطان وتمركز المستوطنين في نحو 100 موقع داخل المناطق المسماة «أ» في الضفة الغربية تحد صارخ للقانون الدولي.

وأضافت أن المخطط تقوده منظمات استيطانية، من بينها ما يسمى اتحاد المزارع الاستيطانية، ويحظى بدعم وإسناد من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وأدانت الخارجية المخطط، مؤكدة أنه يمثل جريمة حرب ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض أسس الأمن والاستقرار وتنفيذ حل الدولتين.

وشددت الوزارة على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس، ولا شرعية للاحتلال والاستيطان بكافة أشكاله.