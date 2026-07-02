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4099 منقذاً أجنبياً يواصلون العمل في فنزويلا عقب الزلزالين المدمّرين

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4099 منقذاً أجنبياً يواصلون العمل في فنزويلا عقب الزلزالين المدمّرين

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل أكثر من أربعة آلاف منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد سبعة آلاف طن.

وذكر رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، انه حتى اليوم لا يزال جميع أفراد فرق الإنقاذ الدولية البالغ عددهم 4099 منقذاً في منطقة الكارثة، ويعملون إلى جانب القوات الوطنية في البحث عن ناجين​​​.

وأضاف أن المتخصصين الأجانب يعملون في مناطق الكارثة إلى جانب 26 ألفاً من العسكريين وعناصر الشرطة ورجال الإطفاء وفرق الإنقاذ الفنزويلية، إضافةً إلى 17832 متطوعاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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