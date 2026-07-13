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الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن

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  • الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن 1/4
  • الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن 2/4
  • الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن 3/4
  • الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن 4/4

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الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن

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13 يوليو 2026 08:29

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم، إطلاق صافرة الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس " تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

المصدر: وام

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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