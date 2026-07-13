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الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار وتدعو للتوجه إلى أقرب مكان آمن
13 يوليو 2026 08:29
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم، إطلاق صافرة الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن.
وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس " تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".
المصدر: وام
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