العراق يتعهد بعدم استخدام أراضيه منطلقا لاعمال عدائية ضد السعودية

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان أهمية احترام السيادة الوطنية، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ورفض استخدام أراضي أي دولة لتهديد أمن واستقرار الدول الأخرى.
وجدّد العراق تأكيد التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه أو أجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة، أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.
كما شدّد الجانبان على أهمية دعم أمن العراق واستقراره، وتعزيز دور مؤسساته الوطنية، ومواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في صون أمن المنطقة واستقرارها.
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