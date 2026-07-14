الاتحاد الأوروبي والبحرين يطلقان مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين، اليوم الاثنين، إطلاق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى الثالث للأمن والتعاون الإقليمي في بروكسل، وفق بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي.

وأوضح البيان أن الخطوة جاءت عقب اجتماع ضم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا شويتسا، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث أكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وأشار البيان إلى الدور المتنامي للبحرين، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026 - 2027، لافتاً إلى أن الاتفاق المرتقب سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة.