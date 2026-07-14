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"تحالف الراغبين" بشأن أوكرانيا يجتمع في باريس

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الأخبار العالمية

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ماكرون وزيلينسكي يلتقطان صورة جماعية مع رؤساء دول وحكومات قبيل قمة "تحالف الراغبين" في باريس

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13 يوليو 2026 22:16

اجتمع حلفاء أوكرانيا في باريس الاثنين لتعزيز دعمهم لكييف، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي.
ووصل ممثلو الدول الـ37 الأعضاء في التحالف، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مجمع ليزانفاليد في العاصمة الفرنسية للمشاركة في قمة "تحالف الراغبين"، الذي أطلقته فرنسا والمملكة المتحدة لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا.
وقال قائد القوات المسلحة السويدية ميكايل كلايسون للصحافيين إن الاجتماع يهدف إلى "التأكد من أن التزام جميع الدول لا يزال قائما".
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس، مرفقا منشوره بصورة للمشاركين "نعزز دعمنا لأوكرانيا، ونقوي دفاعاتها، ونبني الضمانات الأمنية للغد".
وتُعقد الاجتماعات عشية العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، الذي يتضمن عرضا عسكريا سيسلط الضوء هذا العام على دعم أوكرانيا.
ومنذ إطلاقه في فبراير 2025، عقد "تحالف الراغبين" أكثر من 15 اجتماعا. وتبنى في يناير وبحضور مبعوثين أميركيين "إعلان باريس".وجدّد زيلينسكي دعوته حلفاء بلاده الى تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لبلاده.

المصدر: وكالات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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