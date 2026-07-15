ضربات متبادلة في هرمز تشعل صراع النفوذ بين واشنطن وطهران

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، في تصعيد جديد للأعمال العسكرية، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال «ممكناً».

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن قواتها نفذت مهمة استمرت 5 ساعات، استهدفت خلالها مواقع عسكرية في بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس، مؤكدة أن الضربات جاءت «لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية».

وأضافت «سنتكوم» أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون حالياً في أنحاء الشرق الأوسط.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أنه شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على البحرين.

من جهتها، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن إيران هاجمت «ناقلتين وطنيتين» في مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.

وفي الأردن، أعلن الجيش، في بيان، أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي خضم التصعيد، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة «ستصبح حارسة» لمضيق هرمز، مقابل رسم يعادل 20% من قيمة الشحنات العابرة، كما أكد إعادة فرض الحصار البحري على إيران.

من جانبه، شدد الحرس الثوري الإيراني على أن طهران ستواصل ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، مؤكداً أنها ستجبر «القوى الأجنبية وحلفاءها على الاستسلام».

ارتفاع أسعار النفط

وثبت أن الحرب لا تحظى بشعبية ⁠في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار البنزين منذ بداية الحرب، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع، الثلاثاء، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت 5% إلى 87.49 دولارا ​للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو، لكنها ظلت أدنى بكثير من الذروة التي بلغتها عند اندلاع الحرب.

هجوم إيراني على الأردن

هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير، وردت إيران ​بضربات على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية. وتسبب هذه الجرب في تجدد الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وأسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، الغالبية العظمى منهم في إيران ولبنان.

واستأنف لبنان وإسرائيل المحادثات، الثلاثاء، في روما، إذ تسعى بيروت إلى إحراز تقدم نحو ضمان انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وفي أحدث الضربات ضمن الحرب الأشمل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف الأردن بصواريخ باليستية إيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية عن القوات المسلحة الأردنية قولها إنها اعترضت أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية وأسقطتها.

وكان الهجوم على الأردن أقل حدة ​من الهجوم الذي وقع في ذروة الحرب، حين تعرضت المملكة في بعض الأحيان لوابل كثيف من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بشن غارات أمريكية على عدد من المدن، وإصابة أربعة أشخاص. وذكرت وكالة أنباء فارس أن عدة انفجارات سُمعت في بوشهر وجغادك، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول إيراني قوله إن أربع مناطق في مدينة بوشهر جرى قصفها.

وتصاعدت الأعمال العدائية منذ أن قالت إيران في وقت متأخر من السبت إنها أغلقت مضيق هرمز، ​بعد إطلاق طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك ​ما قالت إنه مسار غير مصرح به.

ترمب يعيد فرض الحصار

قال ترمب، الإثنين، إن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، الذي رُفع بموجب مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وأعلن فرض رسوم تبلغ 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر مضيق هرمز.

وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة البحرية الأمريكية بأن الحصار سيبدأ سريانه الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش ​يوم الثلاثاء.

وسعت إيران أيضا إلى ترسيخ سيطرتها على المضيق وإنشاء نظام لتحصيل الرسوم، محذرة السفن من الإبحار من دون إذنها.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ​على "إكس" أن طهران هي ⁠حامية المضيق وستظل كذلك «إلى الأبد»، مضيفا في رد على ترامب «20% نسبة مبالغ فيها بالطبع. سنكون منصفين».

وقبل اندلاع الحرب في فبراير، كان نحو خمس حركة نقل النفط والغاز العالمية يمر عبر مضيق هرمز يوميا، إذ كان يتم تصدير أكثر من 15 مليون برميل من الوقود إلى الأسواق العالمية بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار. وإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما 20%، فمن الممكن أن تدر هذه الرسوم نحو 240 ⁠مليون دولار يوميا.

وقالت ​المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تعارض فرض أي رسوم على المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية، وشددت على أنه ​لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، إن ناقلتين تابعتين للإمارات تعرضتا لاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين أثناء عبورهما المضيق.

وأعلنت الوزارة مقتل هندي من أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ​عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن ناقلتين عملاقتين «مخالفتين» تعرضتا لأضرار وتعطلتا في المضيق بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة وإيقافهما أنظمة الملاحة الخاصة بهما.

ملخص الأحداث

- ضربات أمريكية على إيران لليوم الثالث.

- إيران تكثف هجماتها على دول المنطقة.

- روما تستضيف الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.

- وزير إيراني: صادرات النفط مستمرة رغم إلغاء الإعفاءات الأمريكية.

- ناقلات تعلن تعرضها لهجمات في مضيق هرمز.

- ترمب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران.