رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق باتريك فرانك، وناقشا سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.



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